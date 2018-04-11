شعاع تستكمل متطلبات الاستحواذ على "المتكاملة المالية"

أكدت شركة شعاع كابيتال أن إلغاء رخصة الوساطة العائدة لشركة شعاع للأوراق المالية يتماشى مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، لكي تتمكن شركة شعاع كابيتال من استكمال عملية استحواذ شركة المتكاملة للأوراق المالية.

كما أنجزت شركة شعاع كابيتال جميع المتطلبات التشغيلية مع شركة المتكاملة للأوراق المالية، وستواصل خدمة عملائها من خلال شركة المتكاملة للأوراق المالية.

يُذكر أن شركة المتكاملة للأوراق المالية هي شركة وساطة متخصصة في الأسهم المدرجة في سوقي الإمارات، وتقدم مجموعة من خدمات الوساطة المالية للمستثمرين.