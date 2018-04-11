"سوديك" ترحب بمفاوضات الاندماج مع مدينة نصر للإسكان

قالت شركة #مدينة_نصر_للإسكان_والتعمير إن مجلس الإدارة ناقش مقترحا بفرصة تعاون محتمل مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) إما بالاندماج أو بالاستحواذ.

ومن جانبها رحبت شركة " #سوديك" بالتفاوض مع مدينة نصر بشأن الاندماج أو الاستحواذ، وأكدت أنها مبدئية ولا يترتب عليها أية التزامات.

وذكرت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أنه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة في مراسلة شركة "سوديك" فور انتهاء المجلس لمناقشة إمكانية التعاون والسبل المتاحة لذلك في ضوء القوانين والقواعد السارية.

كما تم على تعيين المجموعة المالية #هيرمس، ومكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه محامون ومستشارون قانونيون كمستشاري الشركة في هذا الشأن.

وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة واللجنة المالية لمجلس الإدارة في التفاوض والتعاقد مع المستشارين المذكورين وأي مستشار آخر قد يكون لازما تعيينه وذلك حتى يقوم كل من المستشارين حسب تخصصهما بإعداد الدراسات النافية للجهالة ودراسة القيمة العادلة لكل من الشركتين وأفضل الخيارات المتاحة للاستثمار أو التعاون مع شركة "سوديك" وذلك للعرض على المجلس.

وأشارت مدينة نصر للإسكان والتعمير أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرغبة في توسيع نشاطها وزيادة الاستثمارات التي تقوم بها لتعظيم حجمها وربحيتها والعائد لمساهمي الشركة وبعد دراسة فرص الاستثمار المختلفة.

أضخم صفقة اندماج

قال أسامة مراد رئيس شركة "إم باور" للاستشارات المالية إن الصفقة المحتملة بالاندماج أو الاستحواذ بين "مدينة نصر" و"صوديك" تعد رائدة وعلامة جديدة في السوق المصرية، فهي أول صفقة في القطاع العقاري بهذا الحجم.

واعتبر في مقابلة مع "العربية" أن دمج العملاقين يشكل علامة فارقة وقيمة إضافية للجانبين، حيث ستكون الاستفادة مشتركة باعتبار أن "مدينة نصر" لديها ثروة عقارية أكبر مع تضاعف قيمة بعض الأراضي التي تملكها بأكثر من 100 ضعف،في حين تملك "صوديك" قدرة تسويقية وإدارية وسرعة في الإشراف وتنفيذ المشاريع.

وأذاف أن الدمج أو استحواذ إحداهما على الأخرى، سيخفض حصة المال العام، وبالتالي تخرج الشركة بالكامل من تحت أي عباءة أي روتين حكومي مع انخفاض حصة الحكومة بها.

ولفت إلى أن السوق رحبت بالصفقة باعتبارها جديدة في السوق، حيث شهد القطاع العقاري ارتفاعات مع توقعات باندمجات أخرى.

ووصف الصفقة باندماج "جهة غنية مع جهة ذات أداء ممتاز"، قائلاً إن "مدينة نصر" كانت مملوكة للدولة وطورت إدارتها لتصبح من الشركات الرائدة التي لا تزال الدولة تملك حصة بها، أما صوديك فهي الشركة الأقوى في القطاع العقاري المصري حالياً.