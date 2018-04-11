"كامكو" تفاوض للاستحواذ على حصة دائني غلوبل البالغة 70%

علمت "العربية" من مصادر ذات صلة أن مفاوضات متقدمة بين شركة #كامكو للاستثمار، تجري بين ذراع مجموعة مشاريع الكويت القابضة كيبكو، ومساهمين في شركة #بيت_الاستثمار_العالمي #غلوبل لشراء حصتهم البالغة 70%.

وكان هؤلاء المساهمون دخلوا في ملكية "غلوبل" مقابل مديونية سابقة على الشركة، وهم يشكلون بنوكا وشركات استثمارية من الكويت والخليج والعالم.

وقالت المصادر لـ "العربية"، إن "كامكو" تجري عملية فحص نافٍ للجهالة الآن، وإنها المفاوض الوحيد لشراء الحصة.

وأضافت أن السعر الذي يجري عليه التفاوض قريب من 50 مليون دينار وهي قيمة حقوق المساهمين لنسبة 70% من المساهمين في "غلوبل".

وسيصوت دائنو غلوبل في 24 من الشهر الجاري للموافقة على الصفقة.