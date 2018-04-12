الزامل السعودية: 1.8 مليار ريال عقد مع CMN الفرنسية

وقعت شركة الزامل لبناء وصيانة السفن اتفاق شراكة مع شركة CMN الفرنسية لصناعة السفن، وذلك من أجل تطوير قدرات الشركة في مجال تصنيع السفن والزوارق السريعة في المملكة، بجانب نقل التقنيات وتدريب الشباب السعودي.

وقال عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة العائلة في مجموعة الزامل، في مقابلة مع "العربية" إن العقد الذي تبلغ قيمته نحو 1.8 مليار ريال جرى توقيعه، على هامش زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، مؤكدا أن الاتفاق يعكس توجهات رؤية 2030 في تعزيز المحتوى المحلي من تصنيع السفن في السعودية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تشتمل على تصنيع 39 سفينة، سيتم تصنيع 50% من هذه السفن في السعودية لدى شركة الزامل لصناعة السفن، مؤكدا أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي شددت على أهمية المحتوى المحلي بنسبة 50% من قيمة العقد.

ووصف الزامل اتفاقية الشراكة، بأنها تضم للمرة الأولى عقودا بهذا الحجم، موضحا أن زيارة ولي العهد إلى فرنسا شكلت عنصر الدعم الأقوى لإبرام الاتفاقيات مع الشركات السعودية، موضحا أن بعض السفن ستستخدم في حراسات الحدود والخدمات الفنية واللوجستية الأخرى.

وأكد أن أهمية العقد مع الشركة الفرنسية، تبرز من أن كل خدمات الصيانة ستكون على أرض السعودية لسنوات طويلة، بجانب استفادة 25 موردا سعوديا من هذا العقد، وبقدرات سعودية وكفاءات من الشباب موضحا أن قطاع صناعة السفن السعودية يضم 700 شاب سعودي يعملون بهذا القطاع.