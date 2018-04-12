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العبار يكشف عن طرحين أوليين لإعمار خلال 3 سنوات

المصدر: العربية.نت
رئيس مجلس إدارة إعمار، محمد العبار
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أكد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ أن إعمار تستهدف نمو أعمالها بنسبة 20% سنويا.

وأضاف العبار أن الشركة ترى فرصا كبيرة في السعودية وتعتزم الاستثمار في القطاع العقاري في المملكة.

وكشف العبار أن إعمار تعتزم طرح وحدتها التابعة في الهند ووحدتها في قطاع الضيافة للاكتتاب العام خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف أنه قد يتم طرح وحدة الشركة في تركيا ووحدة أخرى في السعودية مستقبلا.

وتوقع العبار نمو الأعمال في قطاع الأغذية بنسبة 10% سنويا.

وأشار الى أن أعمال الشركة تتركز في ثلاث أسواق رئيسية هي السعودية ومصر والإمارات.

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