طيران ناس للعربية: شراء محركات فرنسية بـ 24 مليار ريال

أكد بندر المهنا الرئيس التنفيذي لطيران ناس السعودية، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «CFM» الفرنسية الموردة لمحركات الطائرات التجارية، بقيمة 23.6 مليار ريال لشراء محركات، على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا.

وأوضح المهنا في مقابلة مع "العربية" أن الاتفاقية تشمل شراء 178 محرك طائرة من طراز A320n لتزويد طائراتنا بالمحركات الجديدة التي نستقبلها في الربع الرابع من العام الحالي ويتضمن شراء المحركات عقدا للصيانة، وخدمات طويلة الأجل تمتد لـ 12 سنة مقبلة.

وقال المهنا إن "جميع استثماراتنا في طيران ناس يجري تمويلها عن طريق بنوك عالمية ونقوم باستئجار الطائرات بالتمويل من البنوك العالمية".

وتشكل تكاليف الوقود بحسب المهنا، نسبة 25% إلى 30% من إجمالي التكاليف، وهي تكلفة تنعكس في أسعار التذاكر موضحا أن الكلفة في المعدل ارتفعت من 62 دولارا إلى 70 دولارا وسيجري عكسها في أسعار التذاكر.

كما أشار المهنا إلى تسجيل الشركة 6.5 مليون مسافر منهم 4.5 مليون مسافر على الرحلات الداخلية و2 مليون مسافر على الرحلات الخارجية، موضحا أن لدى طيران ناس 30 طائرة وسنضيف 5 طائرات خلال الصيف و"ونتوقع السنة الحالية تكون سنة جيدة مقارنة مع العام السابق".