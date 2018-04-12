مروان شراب، رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في "الرمز كابيتال" أن الأسواق تجاهلت الارتفاع غير المتوقع بمخزونات النفط الأميركية واستمرت أسعار النفط بإتجاهها الصاعد عند أعلى مستوياتها في 3 سنوات بسبب التوترات الجيوسياسية.
الأسواق تتجاهل الارتفاع غير المتوقع بمخزونات النفط الأميركية
مروان شراب، رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في "الرمز كابيتال" أن الأسواق تجاهلت الارتفاع غير المتوقع بمخزونات النفط الأميركية واستمرت أسعار النفط بإتجاهها الصاعد عند أعلى مستوياتها في 3 سنوات بسبب التوترات الجيوسياسية.