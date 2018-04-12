الأسواق تتجاهل الارتفاع غير المتوقع بمخزونات النفط الأميركية

مروان شراب، رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في "الرمز كابيتال" أن الأسواق تجاهلت الارتفاع غير المتوقع بمخزونات النفط الأميركية واستمرت أسعار النفط بإتجاهها الصاعد عند أعلى مستوياتها في 3 سنوات بسبب التوترات الجيوسياسية.



