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الأسواق تتجاهل الارتفاع غير المتوقع بمخزونات النفط الأميركية

المصدر: العربية.نت
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مروان شراب، رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في "الرمز كابيتال" أن الأسواق تجاهلت الارتفاع غير المتوقع بمخزونات النفط الأميركية واستمرت أسعار النفط بإتجاهها الصاعد عند أعلى مستوياتها في 3 سنوات بسبب التوترات الجيوسياسية.

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