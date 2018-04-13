17.5 مليون دولار مكافأة لرئيس "إكسون موبيل" في 2017

قال عملاق النفط الأميركي إكسون موبيل إن إجمالي المكافآت المالية التي حصل عليها دارن وودز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي زاد حوالي 4% إلى 17.5 مليون دولار في 2017، وهو عامه الأول في إدارة أكبر شركة منتجة للنفط في العالم مملوكة ملكية عامة.



وجاءت الزيادة مع تضاعف أرباح إكسون إلى أكثر من المثلين في 2017 بفضل ارتفاع أسعار الخام ومع إطلاق الشركة توسعات مهمة لعملياتها في البرازيل والولايات المتحدة وجيانا.



ورغم هذا فإن وودز ما زال يتعين عليه أن يتغلب على سلسلة أخطأ تشغيلية وقع فيها سلفه وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون. وهبطت أسهم إكسون حوالي 14% منذ تولى وودز منصبه في يناير 2017.



وقالت إكسون في إفصاح إلى الهيئات التنظيمية اليوم الخميس إن مكافآت وودز في 2017 شملت، بين أشياء أخرى، زيادة قدرها 20% في راتبه ليصل إلى 1.2 مليون دولار وقفزة 50% في علاوته إلى 1.8 مليون دولار.



ورفعت الشركة راتب وودز للعام 2018 إلى 1.4 مليون دولار لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن البنود الأخرى للمكافآت المالية للعام الحالي.



ومثل كثير من شركات النفط الكبرى، فإن الرئيس التنفيذي لإكسون لديه طائرة مملوكة للشركة لاستخدامها في رحلاته حتى لو كانت لأمور شخصية.



والمدفوعات التي حصل عليها وودز في 2017 أكبر 108 مرة من متوسط المكافآت البالغ 161562 دولارا للعاملين في إكسون وعددهم 70 ألفا تقريبا.