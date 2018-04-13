% 15.3 نمو بتوزيعات شركات التأمين الإماراتية بـ2017

نمت الأرباح التي قررت شركات قطاع التأمين توزيعها على المساهمين عن عام 2017 في الإمارات بنسبة 15.3%، بعدما بلغت نحو 655 مليون درهم، مقارنة مع 568 مليون درهم عن عام 2016، وذلك بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن الأسواق.

وجاء النمو المسجل في نسبة التوزيعات، متزامناً مع ارتفاع أرباح شركات القطاع، والتي وصلت قيمتها 1.48 مليار درهم، خلال عام 2017، مقارنة مع 900 مليون درهم في عام 2016.

ووصل عدد الشركات العاملة في القطاع التي أقرت توزيع أرباح على المساهمين إلى 19 شركة، متصدراً بذلك المركز الأول من حيث العدد.