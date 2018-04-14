14 مليار دولار أرباح 151 شركة خليجية للربع الأول

يتوقع أن يبلغ متوسط الأرباح لـ 151 شركة خليجية نحو 14.288 مليار دولار بالربع الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 30% على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وفقاً لمذكرة بحثية لبنك الاستثمار البحريني «سيكو».

وتستحوذ 20 شركة إماراتية على 29% من إجمالي تلك الأرباح المتوقعة أو ما يعادل 4.134 مليار دولار (15.2 مليار درهم) بنمو 8% على أساس سنوي و7% على أساس ربع سنوي، بحسب صحيفة البيان.

ويأتي نمو الأرباح الإجمالية للشركات الإماراتية بدعم رئيسي من الأرباح المقدرة لبنك «أبوظبي الأول» عند 2.82 مليار درهم في الربع الأول، و«بنك الإمارات دبي الوطني» عند 2.082 مليار و«بنك دبي الإسلامي» عند 1.05 مليار، و«بنك أبوظبي التجاري» عند 1.08 مليار درهم.

كذلك ستتلقى الأرباح الإجمالية دعماً من أرباح «اتصالات» المقدرة عند 2.15 مليار درهم و"إعمار العقارية" عند 1.37 مليار و«إعمار للتطوير» عند 783 مليوناً و«داماك» عند 610 ملايين و«إعمار مولز» عند 584 مليوناً.

وقدر بنك الاستثمار البحريني أن تصل أرباح 74 شركة سعودية إلى 6.359 مليار دولار، كما توقع أن تصل أرباح 11 شركة كويتية إلى 900 مليون بزيادة 12 %، وأن تنمو أرباح 24 شركة عمانية بنحو 15 % إلى 340 مليوناً و9 شركات بحرينية بنحو6 % إلى 363 مليون دولار.