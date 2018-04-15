أرامكو الأكثر ربحية على مستوى العالم بالنصف الأول 2017

كشفت وكالة بلومبرغ عن نتائج #شركة_أرامكو #السعودية للنصف الأول من العام الماضي لتظهر البيانات أنها الأكثر ربحية على مستوى العالم، متفوقة على كبرى الشركات العالمية.

وكانت نتائج #أرامكو الشركة لإنتاج النفط في العالم من دون منازع ولأكثر من 40 عاما، غير معلنة بحكمها شركة مملوكة للحكومة، لكن مع ترقب طرح 5%، من الشركة للاكتتاب العام بما سيكون أكبر طرح أولي في العالم قد يجمع 100 مليار دولار، كشفت وكالة بلومبرغ عن نتائج أرامكو للنصف الأول من العام الماضي.

وأظهرت الأرقام أن الأرباح الصافية لشركة أرامكو تتفوق بجدارة على كبريات الشركات العالمية أمثال #آبل وسامسونغ ومايكروسوفت وغيرها وقد قاربت 34 مليار دولار وهو ما يتجاوز أرباح آبل التي جاءت في المرتبة الثانية بنحو 17%.

ومقارنة مع الشركات النفطية الأخرى عالميا، فأرباح عملاق النفط السعودي يتجاوز أرباح أكسون موبيل أو شل بأكثر من أربعة أضعاف ونصف الضعف.

كما تتميز شركة أرامكو بمستويات دين منخفضة جدا حيث بلغ صافي الدين لديها 1.3 مليار دولار بالنصف الأول 2017 مقابل 88 مليار دولار لأكسون موبيل وأكثر من 66 مليار دولار لشل.

كذلك تتمتع أرامكو بمستويات نقد مرتفعة جدا تجاوزت 52 مليار دولار وهو ما يتجاوز النقد لدى أكسون موبيل بأكثر من 3 مرات.

وتستثمر أرامكو بكثافة، فوفقًا للبيانات، بلغت النفقات الرأسمالية 14.7 مليار دولار أي نحو ضعف ما استثمرته إكسون وشل خلال نفس الفترة.

كما تنتج أرامكو من بعض أكبر الحقول في العالم وأقلها تكلفة، حيث تشير التقديرات إلى أن تكلفة إنتاج برميل من النفط على أرامكو هي نحو 4 دولارات مقابل نحو 20 دولار للبرميل لأكسون وشل، وهذه ميزة تنافسية قوية لأكبر شركة نفط في العالم.