أكوا باور السعودية: قرض بـ 1.5 مليار دولار لمشروع دبي

قالت #أكوا_باور_السعودية المشاركة في مشروع للطاقة الحرارية الشمسية بدبي إنه تم تفويض البنك الصناعي والتجاري الصيني لترتيب قرض مضمون السداد بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل بناء المشروع، بحسب رويترز.

كانت #هيئة_كهرباء_ومياه_دبي (ديوا) أرست في سبتمبر الماضي عقد بناء المشروع وطاقته 700 ميغاواط في دبي بتكلفة 3.87 مليار دولار على أكوا باور وشنغهاي إليكتريك الصينية.

وستكون أكبر محطة في العالم للطاقة الحرارية الشمسية جزءا من خطة دبي لتبني طاقة نظيفة وبناء اقتصاد خال من التلوث.

وتستهدف حكومة دبي الوصول بالطاقة النظيفة إلى 75% من إجمالي الطاقة في 2050.

والمرحلة الرابعة من مشروع دبي هي الأخيرة ضمن مشروع "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية" الذي من المفترض أن يكون قادرا على إنتاج نحو ألف ميغاواط بحلول 2020، ونحو 5 آلاف ميغاواط بحلول 2030.

ونفذت المرحلة الأولى من المشروع في 2013 وشملت 152 ألفا من الألواح الشمسية الكهروضوئية بطاقة 13 ميغاواط، بينما افتتحت المرحلة الثانية في مارس الماضي بقدرة تبلغ 200 ميغاواط.

وينفذ المرحلة الثالثة من المشروع تحالف تقوده مؤسسة "مصدر" التي تتخذ من أبوظبي مقرا وبقدرة تبلغ 800 ميغاواط، من المقرر أن يتم تدشين هذه المرحلة في 2020.

وإضافة الى مشروع الطاقة الشمسية في دبي، تبني دولة الإمارات حاليا في أبوظبي أربعة مولدات نووية يمكن لكل واحد منها إنتاج 1400 ميغاواط.

وتبلغ مجمل الاستثمارات في "مجمع محمد بن راشد" نحو 50 مليار درهم (حوالي 13,6 مليار دولار)، بينما تبلغ تكلفة مشروع الطاقة النووية الذي من المفترض أن تفتتح أولى محطاته العام المقبل أكثر من 25 مليار دولار.

وتقع الإمارات وباقي دول الخليج العربية في واحدة من أكثر مناطق العالم تعرضا للشمس لكنها لا تزال بعيدة عن المراتب الأولى في إنتاج الطاقة الشمسية.