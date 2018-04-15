تراجع أرباح "المتقدمة" 21% لـ98 مليون ريال بالربع الأول

تراجعت الأرباح الفصلية للشركة #المتقدمة_للبتروكيماويات إلى 98 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 21.2%، مقارنة مع 124.37 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 103.83 مليون ريال في الربع السابق بانخفاض 5.61%.



وقالت الشركة إنه على الرغم من ارتفاع أسعار #البولي_بروبيلين بنسبة 13.8%، فقد انخفض صافي الربح بنسبة 21.2%.



وبلغ إجمالي #أرباح الشركة في الربع الأول 119 مليون ريال، مقابل 143.25 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض 16.93%.



وبلغت قيمة #الأرباح_التشغيلية الفصلية 95 مليون ريال، مقابلة 117 مليون ريال في الربع الأول من 2017، بانخفاض 18.8%، ومقابل 115.24 مليون ريال في الربع السابق عليه بتراجع 17.56%.



وأرجعت "المتقدمة" انخفاض أرباحها لعدة أسباب من بينها:



- انخفاض كميات المبيعات بنسبة 15.8% بسبب أعمال الصيانة الدورية لمرافق الانتاج في شهر مارس 2018م حسبما تم الإعلان عنه في السابق.



- ارتفاع أسعار البروبان بنسبة 16.3%



- ارتفاع أسعار البروبلين من المصادر الخارجية بنسبة 21.9%.