تعرف على الرئيس التنفيذي الجديد لـ"زين" السعودية

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة #بيتر_كالياروبولوس ، وذلك لفتح المجال للرئيس التنفيذي للعمليات والتقنية سلطان عبدالعزيز الدغيثر، لكي يتولى قيادة الشركة.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، إن استقالة كالياروبولوس ستسري اعتبارا من 30/06/2018 وذلك لمتابعة مسيرته المهنية في فرص عمل أخرى.

كما أعلن مجلس إدارة #زين _السعودية أن الدغيثر سيستأنف دوره كرئيس تنفيذي للشركة، اعتبارًا من 01/07/2018 عوضا عن الرئيس المستقيل، وكجزء من خطة التعاقب للموظفين التنفيذيين السعوديين الموهوبين وذوي الخبرة، وبما يتماشى مع مبادرات وسياسة الحكومة الرشيدة.

كيف بدأ رحلته مع "زين"؟

وبدأ #سلطان_عبدالعزيز_الدغيثر رحلته مع شركة زين السعودية بعد بداية تشغيل عملياتها بفترة وجيزة، كمدير لقسم تخطيط الشبكة اللاسلكية في العام 2009م حيث شارك في بناء قسم الهندسة.

علاوة على ذلك، قاد إطلاق أول شبكة 4g في المملكة في عام 2011، ومن بين العديد من إنجازاته قيادة أحد أكبر المشاريع في تاريخ زين السعودية (Project Reload ) باستثمار إجمالي قدره 4.5 مليار ريال سعودي.

وبعد الانتهاء بنجاح من المشروع تم تعيينه رئيس تنفيذي للتقنية. بعد ذلك تم تعيينه رئيسا تنفيذيا للعمليات مع قيادة شؤون تنظيمية وبرامج الابتكار والتحول الرقمي في زين السعودية.

ويحمل المهندس الدغيثر درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والإلكترونيات من جامعة الملك سعود.