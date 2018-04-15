"الدار" ترفع نسبة تملك الأجانب لـ49% من رأس المال

أعلنت شركة #الدار_العقارية عن رفع الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأسمالها من 40% إلى 49%، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في التداول منذ اليوم الأحد.

ويأتي إفصاح الشركة عن هذا القرار الذي نشر على الموقع الإلكتروني لـ #سوق_أبوظبي للأوراق المالية، بعد موافقة المساهمين على هذه الزيادة خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة "الدار" للعام 2018 الذي عقد في تاريخ 21 مارس الماضي.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار: "لقد كانت مشاركتنا النشطة مع المستثمرين الدوليين محط تركيز كبير للشركة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى النمو الذي شهدته الشركة في حجم المساهمات الدولية خلال الفترة الماضية".

وأوضح أن زيادة الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأسمال الشركة إلى 49%، "ستساهم في دعم المساهمات الدولية، فضلا عن توفير قدر أكبر من السيولة في الأسهم في الوقت الذي نتستعد فيه لتطبيق استراتيجيتنا لتحقيق نمو بنسب أكبر في إمارة أبوظبي وخارجها".