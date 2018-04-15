14 شركة تنافس على عطاءات لتطوير استكشاف النفط بالعراق

قالت #وزارة_النفط_العراقية إن 14 شركة عالمية أبدت اهتمامها بعقود للتنقيب عن #النفط والغاز من المقرر طرحها في مناقصة في 25 أبريل.



وأضافت الوزارة في بيان أنها ”أرسلت إلى الشركات المؤهلة... وثيقة المناقصة النهائية وشروط المناقصة“ ضمن أوراق أخرى متعلقة بتطوير 11 رقعة استكشافية.



وكان الموعد النهائي لتقديم العطاءات بشأن تلك الرقع، الواقعة في مناطق على الحدود مع إيران والكويت وفي مياه الخليج، في يونيو حزيران.



لكن جرى تقديم الموعد إلى 15 أبريل ثم تمديده إلى 25 أبريل لمنح الشركات ”مزيدا من الوقت لدراسة العروض الخاصة بهذه الجولة قبل تقديم عطاءاتهم في التاريخ المحدد“.



وأعلنت وزارة النفط الشهر الماضي إجراءات لخفض الرسوم المدفوعة إلى شركات النفط في العقود التي سيشملها العطاء.



وساعدت شركات مثل إكسون موبيل وإيني وتوتال ورويال داتش شل ولوك أويل العراق على التوسع في إنتاجه على مدى العقد الماضي بما يزيد على 2.5 مليون برميل يوميا ليبلغ نحو 4.7 مليون برميل يوميا.



وتحدد العقود الجديدة، التي تطرحها الحكومة العراقية، مهلة للشركات للتوقف عن إحراق الغاز في حقول النفط التي تطورها.



ويقول البنك الدولي إن #العراق يأمل في إنهاء حرق الغاز بحلول عام 2021 إذ يكلف حكومته ما يقرب من 2.5 مليار دولار سنويا في صورة عوائد مهدرة.