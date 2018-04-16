المتقدمة: اجتياز الصيانة يرفع الإنتاجية في 2018 و2019

قال رئيس مجلس الإدارة في شركة المتقدمة للبتروكيماويات، خليفة الملحم، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة اجتازت مرحلة الصيانة المجدولة بعد 3 سنوات، وهي أكبر صيانة مجدولة في معدات كبيرة تفتح لأول مرة، مما سيزيد الإنتاج خلال العامين الحالي والمقبل .

وأضاف الملحم أن تراجع الأرباح الفصلية للشركة يعود إلى انخفاض كميات المبيعات بنسبة 16%، بسبب أعمال الصيانة الدورية لمرافق الانتاج في مارس 2018.

وتراجعت الأرباح الفصلية للشركة #المتقدمة_للبتروكيماويات إلى 98 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 21.2%، مقارنة مع 124.37 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 103.83 مليون ريال في الربع السابق بانخفاض 5.61%.

وأوضح أن تراجع الأرباح يعود أيضا لارتفاع أسعار البروبان والبروبلين من المصادر الخارجية.

وأشار الملحم إلى وجود أسباب أخرى موسمية من بينها ارتفاع أسعار البروبين في فترة الشتاء، حيث كانت الأسعار أعلى مما كانت عليه في السابق، وهو ما أثر على أرباح الشركة، والآن بدأت الأسعار تنخفض خلال الشهرين الحالي والمقبل، وهذا يعطينا إمكانية للمحافظة على الربحية في مصانعنا التي اعتدنا عليها.

ولفت إلى أن تحسن الأسعار سيؤدي لنتائج جيدة في المستقبل القريب، بحكم تحسن الاقتصاد العالمي لافتا إلى أن ارتفاع أسعار اللقيم غير متكررة بحكم العرض والطلب، والأسعار بدأت تتحسن، وبالتالي ستواصل شركات البتروكيماويات جني ثمار هذه الارتفاعات.