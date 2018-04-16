بهذا التاريخ..ستصنّع أدوية السرطان محلياً بالسعودية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة #سبيماكو الدوائية الشيخ فهد بن إبراهيم الخلف في مقابلة مع "العربية" أن أدوية علاج الأورام السرطانية ستكون متوفرة بالسوق السعودي بدءا من العام 2020.

يأتي هذا التصريح إثر توقيع شركة "سبيماكو الدوائية" مع شركة "هوفمان لاروش" السويسرية مذكرة تفاهم لبدء مشروع صناعي #لتوطين_صناعة_أدوية_علاج_الأورام_السرطانية ، والأدوية عالية التقنية بمصنع أدوية الأورام السرطانية والأدوية عالية السمية في مصنع الشركة بالقصيم.

في هذا الإطار، أوضح الخلف أن هذا التعاون يعد ثاني اتفاقية توقعها الشركة مع "#روش" السويسرية ضمن تحالف استراتيجي، ويهدف إلى رفع المساهمة في صناعة الدواء بالسوق المحلي من 20% إلى 40%.

وقال: "نهدف إلى زيادة حصتنا في الصناعة الدوائية من إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 2%"، مؤكداً أن مشروع الأورام السرطانية ذات تقنية عالية يحتاج من دون أدنى شك إلى شراكات عالمية لنقل التقنية وتوطين الصناعة الدوائية.

وفيما أشار إلى أن المشروع سينطلق بالربع الثالث من العام المقبل، نوه بأن التمويل سيأتي من مصدرين: تمويل ذاتي ومن خلال صندوق الصناعة للتنمية.

وعن قطاع الأدوية في السعودية، لفت إلى أن القطاع قد نما ما بين 5 إلى 6% خلال العامين الماضيين، "ونتطلع إلى رفع هذه النسبة في الأعوام المقبلة".