تراجع أرباح "أسمنت اليمامة" 53% بالربع الأول

انخفضت أرباح شركة "أسمنت اليمامة"، إلى 23.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة 53 %، مقارنة بـ50.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

1- انخفاض كمية المبيعات نتيجة لانخفاض الطلب في السوق المحلي.

2- انخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل.

في حين أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى زيادة الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق والذي تم فيه تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 21 مليون ريال وهو عبارة عن الرصيد المدين للشركة اليمنية السعودية للإسمنت.

وأوضحت شركة أسمنت اليمامة أن الدخل الشامل خلال الربع الحالي قد بلغ 16 مليون ريال مقابل 16 مليون ريال للربع السابق بتغير قدره 0%.