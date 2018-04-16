الملا: يقد يتم فرض ضرائب على الشركات والدخل بالإمارات

قال حبيب الملا، رئيس مكتب "بيكر آند ماكينزي حبيب الملا"، إن الرسوم الحكومية في الإمارات بمختلف أنواعها قفزت بخمس مرات على الأقل خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى ضرورة تخفيضها حتى لو بشكل مؤقت من أجل إعادة إحياء قطاع التجزئة.

وأضاف في مقابلة خاصة مع العربية أن الرسوم الحكومية قفزت بأكثر من 400% خلال 3 أو 4 سنوات، ما ساهم برفع التكلفة التشغيلية بقوة خلال السنوات الماضية.

وفي سياق متصل، قال الملا إن استخدام التجارة الإلكترونية أصبح أكثر رواجاً في الوقت الحالي وبالتالي لابد من تنظيمها. وأشار أن عملية تنظيم التجارة الإلكترونية لا يعني تقييدها ولا يعني البدء بالتشريعات من الصفر، بل يجب الاستفادة من التشريعات الموجودة في الدول الأجنبية.

وبحسب وجهة نظره، اعتبر الملا أن اعتماد الإمارات على الضريبة كمصدر من مصادر الدخل، يعني أنه سيتم في المرحلة المقبلة فرض ضريبة الشركات والدخل.

وكشف الملا عن القوانين التي يحتاج لها الاقتصاد الإماراتي، من بينها قانون التحكيم التجاري وحماية كل من المستهلك والبيانات.

وفيما دعا إلى ضرورة تسريع وتيرة صدور القوانين التجارية، أشار إلى أن هناك رسوماً حكومية على الشركات تعوض غياب الضرائب.