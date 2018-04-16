"جدوى ريت" تعلن توزيع أرباح بـ1 % عن فترة 49 يوما

أعلنت شركة #جدوى_للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية بنسبة 1 % من سعر الطرح الأولي (بواقع 0.10 ريال لكل وحدة)عن الفترة من 11 فبراير 2018 ، تاريخ الإدراج، إلى 31 مارس 2018 .

وأوضحت "جدوى للاستثمار" في بيان لها اليوم على "تداول"، أن نسبة التوزيع تبلغ 0.91% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 31 مارس 2018.

ولفتت إلى أن إجمالي الأرباح الموزعة 15,800,000 ريال سعودي، وستكون التوزيعات النقدية على أساس 158,000,000 وحدة قائمة.

يذكر أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 09/08/1439هـ الموافق 24/04/2018م.( نهاية تداول يوم الأحد 09/08/1439هـ الموافق 22/04/2018م) .

وسيتم دفع التوزيعات خلال 7 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.