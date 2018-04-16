"ملكية ريت" يعلن توزيع أرباح بـ1.7 % عن الربع الأول

أعلن صندوق "ملكية عقارات الخليج ريت" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات بنسبة 1.7 % من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 31 مارس 2018 (ما يعادل 0.17 ريال للوحدة) عن فترة الربع الأول 2018.

وأشار صندوق " #ملكية_عقارات_الخليج_ريت "، في بيان نشر على موقع "تداول"، إلى أن إجمالي الأرباح الموزعة 10,200,000 ريال سعودي.

ولفت إلى أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 60 مليون وحدة قائمة.

يذكر أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس 3/8/1439هـ الموافق 19/4/2018 هـ.