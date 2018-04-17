BP تفوز بعقد بـ110 ملايين دولار في الكويت

قالت صحيفة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء إن شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية أرست مشروعا قيمته 110 ملايين دولار لتقديم خدمات ‭‭‭ ‬‬‬فنية لمشروع مصفاة الزور على شركة بي.بي.



نسبت الصحيفة لمصادر وصفتها بالمسؤولة القول إن المشروع يتعلق بتقديم "الخدمات الفنية ودعم برامج جاهزية وكفاءة التشغيل لأعمال التجهيز والتشغيل التجريبي واختبارات الأداء المتكامل وتسلم الوحدات الإنتاجية المختلفة لمصفاة الزور".



وكانت بي.بي تتنافس مع شل وتوتال للفوز بالمشروع.



وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع مصفاة الزور التي تبنيها الكويت حاليا 4.8 مليار دينار، ما يعادل 16 مليار دولار ومن المتوقع الانتهاء منه في نهاية 2019، وستبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 615 ألف برميل من النفط يوميا.



وبعد تشغيلها ستكون المصفاة قادرة على إنتاج الوقود النظيف لتزويد وزارة الكهرباء بالطاقة اللازمة، فضلا عن إنتاج مواد أخرى مثل الكيروسين والديزل لتصديرها إلى الخارج.