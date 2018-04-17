"الخدمات الأرضية" توصي بتوزيع 122 مليون ريال نقداً

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع لعام 2017، بقيمة 122.2 مليون ريال.

وبحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية، يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 188 مليون سهم، كما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الأسمية 6.5%.

وستكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

وسيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة.

ودعت الشركة مساهميها إلى تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الإستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.