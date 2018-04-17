"بتروكيم" توصي بتوزيع أرباح نقدية بـ5% عن العام 2017

وافقت الجمعية العمومية لشركة " #بتروكيم" في اجتماعها أمس الاثنين، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال (ما يعادل 0.5 ريال للسهم)، وما مجموعه 240 مليون ريال عن عام 2017.

كما وافقت الجمعية العمومية، بحسب بيان نشر على موقع "تداول"، على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

"بتروكيم" والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي

من بين القرارات التي اتخذت أيضاً، الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المجموعة #السعودية_للاستثمار_الصناعي وهي عبارة عن تمويل خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال عام 2017 مبلغ 3.2 مليون ريال.

1.6 مليون ريال مكافآت

وأعلنت شركة "بتروكيم" صرف مبلغ 1.6 مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2017.