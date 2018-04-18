رويترز: "بن لادن" تحصل على قروض حكومية بـ11 مليار ريال

قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن وزارة #المالية_السعودية قدمت لـ #مجموعة_بن_لادن قروضاً قيمتها حوالي 11مليار ريال (2.9 مليار دولار) للمساعدة في تحسين حظوظ عملاق التشييد السعودي.

وقال أشخاص مطلعون إن الأموال ستستخدم لترتيب أولويات العمل في مشاريع تعتبر أساسية للحكومة، وأيضاً دفع رواتب العاملين وتسديد ديون البنوك الدائنة.

وأضاف أحدهم أن من المحتمل حدوث مزيد من التحويلات النقدية من الحكومة في المستقبل القريب.

وتعد "مجموعة بن لادن"، التي كانت توظف أكثر من 100 ألف شخص في ذروة نشاطها، أكبر شركة للبناء في المملكة، ولها أهمية حيوية لخطط الرياض لتطوير مشاريع عقارية وصناعية وسياحية للمساعدة في تنويع الاقتصاد لخفض اعتماده على النفط.

وقالت المصادر إن قطعاً واسعة من الأراضي مملوكة لعائلة بن لادن ستستخدم كضمانة للقروض.

وتغيير هيكل ملكية الشركة هو أحدث عقبة واجهتها "مجموعة بن لادن" بعد أن تعرضت لهزة في الأعوام القليلة الماضية، بسبب تعثر مشاريع وتأجيل مدفوعات مع تشديد الحكومة ميزانيتها بعد هبوط في أسعار النفط، وأيضاً استبعاد مؤقت للشركة من مشاريع جديدة للدولة بعد حادث سقوط رافعة في الحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص في العام 2015.

وعلى رأس قائمة المشاريع التي ستذهب الأموال لاستكمالها مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، الذي تحتاج الحكومة إلى أن يكون جاهزاً بحلول الموعد الذي تستضيف فيه المملكة قمة "مجموعة العشرين" في 2020.

ومن بين المشاريع الرئيسية الأخرى توسيع المنشآت والبنية التحتية في محيط المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة.

وقالت المصادر إن الأموال ستذهب أيضاً لدفع متأخرات رواتب العاملين التي نتجت عن تأجيل مدفوعات بسبب ركود في قطاع التشييد، بحسب الوكالة.

وستكون البنوك الدائنة أولوية أيضاً في الدفع، مع قيام مسؤولين ماليين بزيارة بعض البنوك في الأسابيع القليلة الماضية لطمأنتها إلى أن مستقبل الشركة مشرق بعد التدخل الحكومي.