ارتفاع أرباح "الدريس" الفصلية 68% لـ25 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة #الدريس للخدمات البترولية والنقليات بنسبة 68%، لتصل إلى 25 مليون ريال مقارنة بـ14.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 35% ليصل إلى 58 مليون ريال.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة المبيعات في قطاع النقل وتحسن أدائه فضلا عن زيادة الإيرادات الأخرى بالرغم من زيادة المصاريف التسويقية والمصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية.



كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى زيادة المبيعات في قطاع ناقل وتحسن أدائه، فضلاً عن زيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف المالية ومصاريف الزكاة، على الرغم من انخفاض أرباح المشروع المشترك وزيادة المصاريف التسويقية والمصاريف العمومية والإدارية.