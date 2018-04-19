تراجع أرباح "أسمنت القصيم" 29% بالربع الأول

انخفضت أرباح شركة " #أسمنت_القصيم "، إلى 57.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة 29 %، مقارنة بـ80.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة ، في باين نشر على موقع "تداول"، إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات كنتيجة لانخفاض الطلب على الإسمنت وانخفاض متوسط سعر البيع.

بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والمصروفات العمومية والإدارية والمصروفات البيعية والتسويقية، بالرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة.

وللأسباب عينها أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.