أوراسكوم للفنادق تعتزم إنشاء مدينة سياحية ضخمة شمال مصر

قال رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، سميح ساويرس، في مقابلة مع قناة "العربية" إنه يرى فرصاً كبيرة في إمارة رأس الخيمة في قطاع السياحة والفنادق.

وأضاف ساويرس أن إمارة رأس الخيمة والنمو المتوقع فيها بقطاع السياحة أكبر بكثير من كل مستويات النمو التي حققتها الإمارة.

وفي ما يتعلق بشركة أوراسكوم للفنادق قال ساوريس إن تخفيض الديون وتوسيع المشروعات القائمة هي من أولويات "أوراسكوم للفنادق والتنمية".

وقال ساويرس "لدينا استراتيجية واضحة، إن كل الإيرادات يتم توجيهها لخدمة المشروعات القائمة، لدينا في عُمان عدد من الغرف لا بد من إضافتها، وفي الجونة أيضا وفي سويسرا سنقوم بافتتاح فندق في آخر سبتمبر المقبل".

وأوضح أن العائد على توسيع المشاريع القائمة أعلى من العائد على المشاريع الجديديدة.

وحول التوسعات المرتقبة للشركة في مصر قال ساويرس "في الجونة توجد مشروعات توسعية وفي الساحل الشمالي ننظر بجدية للتعاون لإقامة مشروع مماثل للجونة في الحجم، وكل المشروعات التي عرضت علينا خلال الـ10 سنوات كانت صغيرة فيما تركز أوراسكوم للنفادق على تحويل مساحة شاسعة إلى مدينة متكاملة".