فوكس سينما تستثمر ملياري ريال لفتح 600 شاشة عرض بالسعودية

نالت " #فوكس_سينما " التابعة لماجد الفطيم رخصة تشغيل دور عرض سينمائي في السعودية.

وبحسب ما ورد في بيان، تعتزم فوكس سينما استثمار ملياري ريال إضافية لفتح 600 شاشة عرض بالسعودية في الأعوام الخمسة المقبلة.

كما ستفتح فوكس سينما دار عرض سينمائي مزودة بأربع شاشات في #الرياض "خلال الأيام المقبلة" من بينها شاشة آيماكس.

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة #ماجد_الفطيم_الإماراتية آلان بجاني، قد كشف في لقاء سابق مع العربية على هامش فعاليات "دافوس"، أن المجموعة تحاول عبر "فوكس سينما" أن تكون مشاركاً أساسياً في رؤية السعودية بقطاع الترفيه، موضحاً أن لدى المجموعة "خططا مهمة وبدأنا بالعمل على هذه الخطط بالمملكة وسنعلن عنها في وقت قريب".

وبعد غياب لنحو قرابة 40 عاماً، عادت صالات السينما من جديد إلى #السعودية أمس الأربعاء.

وشهد شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 قراراً تاريخيا بـ #عودة_السينما_للسعودية بشكل رسمي ومنظم، وخلق تجربة ترفيهية واقتصادية لتعيد علاقة السعوديين مع السينما مجدداً.

وتخطط السعودية لافتتاح نحو 350 دار سينما بأكثر من 2500 شاشة بحلول 2030 ، آملةً أن تحقق مبيعات تذاكر تصل إلى مليار دولار سنويا.