دور للضيافة: نستهدف تطوير قطاع الفنادق المتوسطة في السعودية

قال بدر البدر، الرئيس التنفيذي لشركة "دور للضيافة" خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار الفندقي العربي في رأس الخيمة أن الشركة أطلقت استراتيجية جديدة في 2014 بهدف تسريع النمو من خلال التركيز على تطوير الفنادق المتوسطة من فئة 3 و 4 نجوم في كل من الجبيل وينبع والهفوف، بالإضافة لفندق في تبوك تعمل الشركة على توسيعة.

وأضاف البدر أن الشركة تعمل على التكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة والعمل على تطوير مشاريع جديدة حتى تكون أكثر استعداداً لتلبية الطلب المحلي في المستقبل.

وكشف البدر أن الشركة تستهدف الاستمرار في بناء المشاريع في وقت انخفاض التكلفة، وأن استراتيجية الشركة الجديدة تعتمد على قروض البنوك في تمويل هذة المشاريع.





