"دانة غاز" تتحدى الحظر القضائي البريطاني.. وتقر التوزيعات

أقرت الجمعية العمومية لشركة #دانة_غاز توزيع أرباح نقدية على مساهميها بنسبة 5% عن العام الماضي.

وجاء قرار التوزيعات على الرغم من صدور أمر من #محكمة_العدل_العليا_البريطانية يمنع دانة غاز من توزيع الأرباح، على خلفية النزاع في قضية صكوك الشركة.

إلا أن دانة غاز حصلت على قرار مقابل من محكمة الشارقة بوقف المنع الوقتي الصادر من المحكمة البريطانية.

وحظرت محكمة الشارقة على حاملي الصكوك اتخاذ أي إجراءات ضد الشركة بأوامر من المحكمة العليا البريطانية قبل عرضها على القضاء الإماراتي.

وكانت هيئة الأوراق المالية قد وافقت على طلب الشركة تأجيل مناقشة توزيع الأرباح عن العام الماضي.

لكنها اشترطت موافقة المساهمين على ذلك، وعرض قرار المحكمة البريطانية على القضاء الإماراتي.