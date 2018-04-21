"جنرال إلكتريك" تضاعف أرباحها 3 مرات لـ 369 مليون دولار

قفز الربح الفصلي لشركة جنرال إلكتريك من العمليات المستمرة إلى أكثر من ثلاثة أمثال بدعم من تعزز أنشطتها للطيران والرعاية الصحية.

وقالت الشركة إن الأرباح العائدة للمساهمين من العمليات المستمرة ارتفعت إلى 369 مليون دولار في الربع الأول المنتهي في 31 مارس آذار من 122 مليون دولار قبل عام.

وأضافت أن عائد السهم من العمليات المستمرة زاد إلى أربعة سنتات من سنت واحد.

وارتفع إجمالي الإيرادات 6.6 بالمئة إلى 28.7 مليار دولار.

وصعد سهم جنرال إلكتريك 3.9 بالمئة لينهي جلسة التداول في بورصة وول ستريت عند 14.54 دولار. وهبطت قيمة السهم بأكثر من 50 في المئة على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.