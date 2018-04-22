أرباح "ينساب" الفصلية دون التوقعات والسهم يتراجع 1.7%

ارتفعت أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات " #ينساب "، إلى 630.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة 3.68% ، مقارنة بـ608.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقد تراجع سهم ينساب مطلع تعاملات اليوم الأحد بنحو 1.79%، إلى مستوى 72.50 ريالا.

وجاءت الأرباح الفصلية أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 750 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان نشر على موقع "تداول"، إن سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من انخفاض الكميات المباعة و ارتفاع متوسط أسعار بعض مواد اللقيم.

وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الحالي 1,787.2 مليون ريال مقابل 1,758.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1.63% ومقارنه بالربع السابق 2,166.8 مليون ريال بانخفاض قدره 17.52 %.

و بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 649.9 مليون ريال مقابل 608.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 6.86% ومقارنه بالربع السابق 779.8 مليون ريال بانخفاض قدره 16.66%.