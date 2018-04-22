الاتصالات السعودية تحقق أرباحاً فصلية بـ2.59 مليار ريال وتقر توزيعات

حققت شركة الاتصالات السعودية STC ارتفاعاً طفيفا في الأرباح بـ2% إلى 2.59 مليار ريال، وذلك في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي الذي سجلت فيه 2.53 مليار ريال.

وجائت النتائج أفضل بقليل من توقعات المحللين عند 2.5 مليار ريال.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى انخفاض تكلفة الخدمات بمبلغ 211 مليون ريال، علماً أن الإيرادات انخفضت بـ 138 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الدخل بمبلغ 73 مليون ريال.

ومقابل ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 55 مليون ريال، والسبب بشكل رئيسي يعود إلى ارتفاع الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 76 مليون ريال، انخفضت المصاريف البيعية والتسويقية. كما تم تسجيل 224 مليون ريال صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى، مقارنة بمبلغ قدره 154 مليون ريال، وذلك لانخفاض تكاليف برنامج التقاعد المبكر، بحسب بيان للشركة على موقع "تداول".

وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح على مدى ثلاث سنوات، والتي بُدأت من الربع الرابع من العام 2015، قررت "الاتصالات السعودية" توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول، بإجمالي ملياري ريال، لعدد أسهم مستحقة يبلغ ملياري سهم، أي أن حصة السهم الواحد تبلغ ريالا واحداً، بنسبة توزيع 10% من القيمة الإسمية للسهم.