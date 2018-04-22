تجاوز خسائر "أميانتيت" المتراكمة 20% من رأسمالها

أعلنت شركة #أميانتيت العربية السعودية عن تجاوز خسائرها المتراكمة ما نسبته 20% من رأس المال للمجموعة.

حيث بلغ مجموع الخسائر المتراكمة 257.157 مليون ريال بتاريخ 31 مارس 2018، ممثلة 22.26% من رأس المال البالغ 1,155,000,000 ريال.

وأرجعت الشركة، الأسباب الرئيسيّة وراء بلوغ الخسائر المتراكمة هذا الحد النظامي، إلى استمرار حالة الانخفاض أو التباطؤ في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية في المملكة خلال العامين الماضيين. ذلك بالإضافة إلى تحمل الشركة تكاليف تخص عملية إعادة الهيكلة الخاصة بإحدى شركاتها الزميلة في أوروبا وذلك بعد تفعيل عملية الدمج لأعمال صناعة وتقنية الأنابيب مع شريك أوروبي (هوباس) وإنشاء شركة جديدة تمتلك فيها المجموعة 50%.

وتعمل إدارة المجموعة على تفعيل خططها لتخفيض الخسائر المتراكمة تلك عن طريق عدد من المبادرات منذ العام المالي 2016 وحتى تاريخه، يتمثل مجملها في خفض التكاليف الإدارية والتشغيلية الاختيارية، وتنويع مصادر الدخل عن طريق توسيع حصة المجموعة في قطاعي إدارة المياه والخدمات الهندسية الغير مرتبطة بصناعة الأنابيب.

وتتضمن الخطة أيضاً إعادة هيكلة قروض المجموعة، ورفع كفاءة الإنتاج عن طريق استحداث أساليب للاستخدام الأمثل للمواد والمعدات الصناعية، وإجراءات إدارية وتنظيمية متعددة لتحسين أعمال الشركة.

كما أعلنت الشركة عن تطبيقها للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة في المملكة والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.