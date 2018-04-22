عقد جديد لـ"أرابتك" بـ433 مليون درهم والسهم يرتفع 1%

فازت شركة #أرابتك للخدمات الهندسية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أرابتك القابضة ، بعقد مع بلدية دبي بقيمة 433 مليون درهم لمشروع نظام الصرف الصحي ومياه الأمطار في منطقة جبل علي الصناعية.

وأضافت شركة أرابتك في بيان لها على سوق دبي المالي أن أعمال المشروع ستبدأ في مايو 2018 وسيستغرق إنجازه 30 شهرا.

وقد ارتفع السهم بنحو 0.95%، في تعاملات اليوم الأحد.

ويضم المشروع شبكة مكونة من 65 كيلو متراَ للصرف الصحي و91 كيلو متراَ لمياه الأمطار، ويهدف المشروع لتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الأمطار لمنطقة 599 في جبل علي الصناعية.

يذكر أن أرابتك للخدمات الهندسية أنجزت 12 مشروعا لبلدية دبي خلال السنوات التسع الماضي تفوق قيمتها 900 مليون درهم.