"الاتحاد العقارية" تعزل 3 أعضاء في مجلس الإدارة

حققت شركة " #الاتحاد_العقارية "، أرباحاً قدرها 180 مليون درهم (4.2 فلس/للسهم) بنهاية الربع الأول 2018، مقارنة بـ42.5 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وسجلت الشركة خسائر صافية بنحو 2.3 مليار درهم خلال الاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 أي ما يعادل خسائر بقيمة 0,554 درهم للسهم الواحد في العام 2017 وذلك بالمقارنة مع أرباح بلغت قيمتها نحو 211 مليون درهم للفترة نفسها من العام 2016.

وقالت الشركة في وقت سابق إن معظم الخسائر خلال العام 2017 تعود إلى قرار مجلس الإدارة خلال الربع الثاني من العام بتجنيب مخصصات وصل مجموعها إلى 2.8 مليار درهم.

عزل 3 أعضاء

وكانت الجمعية العمومية لشركة "الاتحاد العقارية" قد وافقت خلال اجتماعها الذي عقد يوم الخميس 19 إبريل 2018، على عزل كل من "خالد بن كلبان" و"علي فردان" و"محمد سيف درويش أحمد الكتبي" من عضوية مجلس الإدارة.

وأضافت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي أن الجمعية العمومية وافقت خلال الاجتماع أيضا عدم إبراء ذمة "خالد بن كلبان" و"علي فردان".

وقال، محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية، إن الأمر لا يعدو أكثر من كونه صراعات بين أعضاء مجلس إدارة قدم وأعضاء جدد في مجلس الإدارة، وهذا ليس في مصلحة شركة الاتحاد العقارية.

وأضاف ياسين "عدم إبراء ذمة أعضاء في مجلس الإدارة يفرض وجود تحقيق، وهذا البند مفتوح وربما يتحول إلى قضية في المحاكم، وضرره للسمعة سيكون أكبر من كونه مسببا لأضرار حقيقية".