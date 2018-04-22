"الخضري" تقلص خسائرها الفصلية بـ28%..لهذه الأسباب

انخفضت خسائر شركة "أبناء عبدالله عبدالمحسن #الخضري "، إلى 12.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018، مقارنة بخسائر 17.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وبنسبة 28.2%.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:



1-انخفاض التكاليف المباشرة بنسبة 68% (139.4 مليون ريال).

2- انخفاض إجمالي الخسائر بنسبة 62% (7.1 مليون ريال).

3-الانخفاض في المصروفات البيعية والتسويقية بنسبة 38% (0.53 مليون ريال) ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في شراء المناقصات.

4-انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 27% (2.5 مليون ريال) ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة الأيدي العاملة والاستخدام الأمثل للموارد والتي سبق الإشارة إليها بالإعلان السابق تطبيقا لبرنامج الخضري لرفع الكفاءة.

5-انخفاض الأعباء المالية بنسبة 20% (3.9 مليون ريال)



وما ذكر اعلاه من أسباب قد تأثر سلباً بالعوامل التالية:

1- انخفاض في الإيرادات بنسبة 68 % لتصل إلى 61.5 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2018 ، مقارنة بـ 193.9 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من عام 2017، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض في ترسية المشاريع الجديدة ، والتحديات الكبيرة للسيولة التي تواجه قطاع البناء والتشييد بسبب التأخير في الصرف ، والتي نتج عنها التقدم البطيء نسبياً في المشاريع الحالية.

2- انخفضت الإيرادات الأخرى بنسبة 37% (8.7 مليون ريال) ويرجع ذلك بشكل رئيسي لانخفاض التحصيل للتعويض الحكومي عن المقابل المالي لرخص العمل البالغ 2400 ريال عن العمالة الوافدة خلال الربع الأول من 2018 مقارنة مع الربع المماثل من العام 2017.

3- ارتفاع مصاريف الزكاة بمبلغ (0.25 مليون ريال).