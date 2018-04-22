"كيان" السعودية تحقق أرباحا 462 مليون ريال بنمو 74%

ارتفعت أرباح شركة #كيان_السعودية للبتروكيماويات إلى 462.58 مليون ريال، في الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت قيمتها 265.45 مليون ريال، ومقابل خسائر 220.32 مليون ريال في الربع السابق.

وجاءت النتائج أفضل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 330 مليون ريال.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول إلى زيادة متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض تكاليف التشغيل بالرغم من ارتفاع أسعار اللقيم.

وبلغت الأرباح الإجمالية لشركة #كيان_للبتروكيماويات 861.63 مليون ريال، مقابل 709.26 مليون ريال، في الربع الأول من 2017، بارتفاع 21.5%.

وحققت كيان السعودية أرباحا تشغيلية بالربع الأول بلغت قيمتها 721.06 مليون ريال، مقابل 555.29 مليون ريال، في الربع الأول من العام الماضي.