2 مليار ريال للرخصة الثانية لتشغيل السينما بالسعودية

فازت #فوكس_سينما بالرخصة الثانية لتشغيل دور السينما في السعودية، والتي ستستثمر 2 مليار ريال في قطاع السينما لافتتاح 600 شاشة عرض سينمائي، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة، لتحقيق أهداف #رؤية_المملكة_2030 في تنويع الاقتصاد والإنتاج المحلي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تعد "فوكس سينما" أكبر مشغل للسينما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأول مشغل سينمائي إقليمي في المملكة.

وتعتزم مجموعة الفطيم المالكة لـ "فوكس سينما" افتتاح أول دار سينما لها في السعودية، خلال الأيام المقبلة في مجمع الرياض بارك، ضمن أكبر مركز ترفيه عائلي تابع لماجيك بلانيت في المنطقة.

وتضم هذه التجربة 4 شاشات عرض سينمائية، بما في ذلك أول شاشة IMAX لعرض الأفلام للشباب وVOX KIDS المخصصة لترفيه الصغار.

وسلم وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد الرخصة الممنوحة للشركة.