أبوظبي للاستثمار تتخارج من الشركة المشغلة لمطار بالأردن

قالت #أبوظبي_للاستثمار إنها تخارجت من حصتها البالغة 38% في مجموعة المطار الدولي، الشركة المطورة والمشغلة لـ #مطار_الملكة_علياء_الدولي بالأردن، وذلك مقابل 230 مليون دولار.



وكانت أبوظبي للاستثمار قادت الكونسورتيوم، الذي فاز في 2007 بامتياز للمطار بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية مدته 25 عاما.

وشارك في الكونسورتيوم أيضا مجموعة ايه.دي.بي وشركة نور للاستثمار المالي وإدجو وجونو اند باراسكيفايديس.



وذكر بيان من أبوظبي للاستثمار أن التخارج جزء من صفقة تتضمن تخارج نور وجونو بالكامل وتخارج "إدجو" بشكل جزئي.