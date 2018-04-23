تراجع أرباح "سدافكو" 15% بآخر السنة المنتهية في مارس

انخفضت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية " #سدافكو"، إلى 260.2 مليون ريال بنهاية السنة المنتهية فى مارس 2018 بنسبة 15%، مقارنة بـ304.4 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2017.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- الإنخفاض في صافي المبيعات بنسبة 5.3% نتيجة للوضع الراهن بالسوق وانكماش قاعدة المستهلكين، والذي أدى إلى انخفاض الإنفاق من قبل المستهلكين بالإضافة للحملات الترويجية والخصومات العالية غير المربحة من المنافسين.

- انخفاض مجمل الربح بنسبة 1.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة للإسعار العالمية للمواد الخام، انخفضت المصاريف الإدارية بنسبة 10.2% نتيجة للتحكم بالتكاليف.

جاء ذلك علي الرغم من أنخفاض مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 2.4% نتيجة لانخفاض المبيعات، كما بلغ العائد من وديعة المرابحة مبلغ 7 ملايين ريال وبشكل عام فإن أرباح السنة المالية البالغة 260 مليون ريال (304 ملايين ريال العام السابق) تمثل عائدا نسبته 15.4% من المبيعات مقارنة بنسبة 17% العام السابق.