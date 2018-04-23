موبايلي لـ"العربية": نركز على نوعية العملاء وليس عددهم

قال أحمد أبو دومة، الرئيس التنفيذي لشركة #موبايلي إن تركيز الشركة في الفترة المقبلة سيكون على نوعية العملاء وليس بالضرورة على عددهم، مضيفا "نحاول تثبيث قاعدة عملائنا على قاعدة ثابتة في إجمالها سعودية وممن لم يتأثروا كثيراً بالتحولات الاقتصادية أو بتطبيق الرسوم على الوافدين".

وأوضح "أن التركيز على القطاع المفوتر لذوي الدخل المتوسط والمرتفع لأنه بطبيعة الحال الفئات الأقل إنفاقاً في السعودية ستكون الأكثر تأثراً خصوصاً مع #تطبيق_الرسوم_على_المغتربين ".

وأشار إلى أن الشركة تقوم بمراجعة سياسة التوزيعات بإستمرار في ضوء النتائج، لكنها تركز في الوقت الحالي على تخفيض الدين والاستمرار في تحسين وضع السيولة حتى تتمكن من الإقتراض.

وقلصت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" خسائرها الفصلية بنسبة 43% إلى 93 مليون ريال مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وجاءت هذه النتائج أفضل من متوسط التوقعات الذي أشار إلى تسجيل الشركة لخسائر بقيمة 186 مليون ريال.

وأوضحت #موبايلي أن تخفيض خسائرها يعود بشكل رئيسي إلى التحسن في #إيرادات_البيانات، ورفع الكفاءة في إدارة المصاريف التشغيلية، إضافة إلى تأثير تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS).

كما تلقت النتائج الفصلية دعما من عكس بعض المخصصات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشارت الشركة إلى أنها تمكنت أيضا من رفع إيراداتها الفصلية للربع الثاني على التوالي.

وبالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، تقلصت الخسائر بنسبة 49% مقارنة مع 182 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من العام الماضي.