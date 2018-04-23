"أدنوك" تتطلع لفرص التوسع..والهند وآسيا من أبرز الوجهات

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة بترول أبوظبي الوطنية " #أدنوك" إن الشركة تتطلع إلى التوسع في أنشطة المصب في الخارج، لافتاً إلى أنها تفقدت فرصا محتملة في الهند وآسيا.



وأوضح مدير دائرة التسويق والمبيعات والتجارة عبد الله سالم الظاهري أن الشركة لم تحدد بعد فرصا بعينها لتوسعها في الخارج، والذي قد يجري من خلال عمليات استحواذ.



وأبلغ #مؤتمر_الشرق_الأوسط_للبترول والغاز في أبوظبي قائلا "جزء من استراتيجيتنا هو التحرك نحو شراكات تسمح لأدنوك بالوصول إلى الأسواق العالمية".

وكانت حصلت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع #أدنوك_للتوزيع، التي تعد أكبر مشغل لمحطات الوقود ومتاجر التجزئة التابعة لها في دولة الإمارات، يوم أمس على ترخيص لمزاولة الأعمال في #السعودية، تتمكن بموجبه من امتلاك وتشغيل وإدارة محطات وقود على أراضي المملكة.

ومنحت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، المسؤولة عن تنظيم قطاع محطات الوقود بالمملكة، الترخيص للشركة خلال مراسم توقيع رسمية جرت هذا الأسبوع في العاصمة الرياض.