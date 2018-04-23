"إعمار مولز" تقر توزيع 1.3 مليار درهم أرباحا نقدية

أقر الاجتماع السنوي الثالث للجمعية العمومية لشركة #إعمار_مولز توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.3 مليار درهم (353.9 مليون دولار)، أي 10 بالمئة من رأس مال أسهم الشركة بسعر 10 فلوس للسهم عن السنة المالية 2017.

وأكد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة #إعمار_العقارية وعضو مجلس إدارة "إعمار مولز" الالتزام بمواصلة العمل لتعزيز القيمة التي نحققها لهم على المدى الطويل، عبر الاستمرار في إطلاق وجهات تسوق وترفيه مميزة.

واعتبر أن استدامة النجاح في قطاع المولات تقوم على الابتكار والتجدد المستمرين، بالتزامن مع التركيز على تطوير وجهات تلاقي تطلعات الجيل الجديد من العملاء.

وحققت "إعمار مولز" صافي أرباح بقيمة 2.080 مليار درهم (566 مليون دولار) خلال السنة المالية 2017 بنمو نسبته 11% مقارنة بصافي أرباح عام 2016، في حين وصلت الإيرادات خلال عام 2017 إلى 3.629 مليار درهم (988 مليون دولار) بنمو نسبته 12% مقارنة بإيرادات عام 2016. وبلغ معدل الإشغال في أصول "إعمار مولز" 94% خلال عام 2017.

واستقبلت مراكز التسوق والمراكز التجارية التابعة للشركة 130 مليون زائر خلال عام 2017 بنمو نسبته 4% مقارنة بعدد الزوار في عام 2016. واستقطب "دبي مول"، أكبر مشاريع "إعمار مولز"، 80 مليون زائر في العام 2017، وللعام الرابع على التوالي، مرسخاً مكانته كوجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوار في العالم.

وأعلنت "إعمار" أيضاً عن إطلاق "دبي هيلز مول"، المنطقة التجارية العائلية الجديدة التي تقع في قلب مشروع "دبي هيلز استيت". وقد تم البدء فعلياً في تنفيذ الوجهة الجديدة المقرر افتتاحها أواخر العام 2019، حيث سيضم "دبي هيلز مول" أكثر من 1.9 مليون قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، تشمل أكثر من 750 منفذاً تجارياً بما في ذلك متاجر الموضة والمطاعم والمقاهي وغيرها.

وبعد افتتاحها مؤخراً لتوسعة منطقة الأزياء "فاشن أفنيو" في "دبي مول" والتي أضافت 150 منفذاً فاخراً جديداً، بدأت "إعمار مولز" عمليات توسعة "دبي مول" عبر المنطقة المجاورة لبوليفارد محمد بن راشد لتكون صلة الوصل إلى البوليفارد من جهة ومشاريع التوسعة في "فاونتن فيوز" وزعبيل من جهة ثانية.

كما أطلقت "إعمار مولز" منطقة تجارية جديدة فاخرة في "خور دبي" ستكون مرتبطة بـ"برج خور دبي" المرتقب. وتواصل الشركة توسعة نطاق مراكز "السوق" مع وجهة جديدة في "قرية الينابيع" تضم أكثر من 245 ألف قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير.