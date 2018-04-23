"كريم" تتعرض لهجوم إلكتروني..وبيانات 14 مليون شخص بخطر

المصدر: دبي - أ ف ب

أعلنت شركة "#كريم" لسيارات الأجرة الخاصة، عن تعرضها لهجوم إلكتروني، سمح بالدخول إلى بيانات الموظفين وزبائن الشركة.

ولم توضح "كريم" عدد الحسابات التي تأثرت في الهجوم الإلكتروني، بينما أورد موقع أرابيان بيزنيس الإلكتروني الاقتصادي أن الأمر يتعلق بـ14 مليون شخص في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا.

وقالت الشركة الناشئة إن السائقين والزبائن الذين سجلوا لتلقي خدماتها بعد تاريخ 14 من كانون الثاني/يناير الماضي، لم يتأثروا بهذا الهجوم.

و"كريم"، وهي شركة ناشئة مقرها الإمارات، تأسست عام 2012 في دبي، وتعمل في عدد من دول الشرق الاوسط وآسيا.

وأكدت الشركة أنها تعمل بمساعدة خبراء لتحسين نظام الحاسوب الخاص بها لمنع هذا النوع من الهجمات المعلوماتية.