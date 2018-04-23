95 % التزام الشركات بالتسجيل للضريبة بالسعودية

أكد حمود الحربي المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، أن نسبة التزام المنشآت بالتسجيل لسداد ضريبة القيمة المضافة تجاوزت 95% في فترة الربع الأول من العام الحالي.

وأشار الحربي في مقابلة مع "العربية" إلى إطلاق الهيئة عدة خدمات، أبرزها التسجيل التلقائي عند إصدار السجل التجاري للشركات ذات المسؤولية المحدودة، يصل الرقم المميز برسالة نصية، أو عبر الإيميل والذي يمكن من خلاله القيام بجميع الإجراءات والخدمات والتحقق من صحة شهادة الزكاة والدخل.

وأوضح أن كل منشأة تتجاوز إيراداتها السنوية 375 ألف ريال فأكثر مطالبة بالتسجيل لدى هيئة الزكاة والدخل للغايات الضريبية.

وقال إن الهيئة جاهزة بكامل آلياتها والانظمة للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في نظام الضريبة.

وأشار إلى أهمية الضريبة، في تنظيم السوق وتقليل اقتصاد الظل والتزام كبير من الشركات والاعتماد على الفواتير بشكل كبير.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية أعلنت مؤخرا، أنها باشرت التسجيل التلقائي للمؤسسات والشركات السعودية ذات المسؤولية المحدودة عبر بوابتها الإلكترونية، بعد إصدار السجل التجاري، ما يمكّن المنشأة من إدارة جميع أنشطتها التجارية وإنهاء إجراءاتها وتعاملاتها مع الهيئة من خلال حساب إلكتروني واحد عبر بوابة الهيئة.