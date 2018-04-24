أرباح "التصنيع" الفصلية تتضاعف 3.5 مرة إلى 360 مليون ريال

تضاعفت أرباح شركة التصنيع الوطنية ثلاث مرات ونصف المرة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع المقابل من 2017 لتسجل الأرباح 360 مليون ريال، مقارنة بأرباح 103.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.



وأرجعت الشركة هذا النمو الكبير في الأرباح إلى زيادة متوسط أسعار بيع منتجات ثاني أكسيد التيتانيوم، إضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل وارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

وقالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية قد بلغ 8.82 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 403.6 مليون ريال مقابل 228.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 76.9% ومقابل 398 مليون للربع السابق بارتفاع قدره 1.4%