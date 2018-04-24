ألبا البحرين تسعى لطلب إعفاء من رسوم الألومنيوم الأميركية

قال الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، مالكة أحد أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم، اليوم الثلاثاء إن الشركة تسعى لنيل #إعفاء_من_رسوم_أميركية.



وأبلغ تيم موراي رويترز على هامش مؤتمر في لندن "نعكف على ذلك الطلب".



وقال إنه في حالة عدم الحصول على إعفاء فإن "الرسوم ستُمرر نهاية المطاف في أسعار الغرب الأوسط (الأميركي) والمستهلك سيدفع".



وتُصدر ألبا، المملوكة بحصة أغلبية لحكومة البحرين من خلال صندوق ممتلكات، 120 ألف طن من #الألومنيوم إلى الولايات المتحدة حاليا.



أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي رسوما نسبتها 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم للتصدي لما وصفه بمنافسة دولية غير عادلة.



وحصلت كل من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي على إعفاءات مؤقتة.



وقال موراي إن مشروع توسعة الخط السادس سيبدأ الإنتاج في بداية 2019 لتصبح الشركة أكبر مجمع لصهر الألومنيوم في العالم بطاقة إنتاج 1.5 مليون طن سنويا.



وذكر أن الشركة تنوي تمويل المشروع بالاستدانة بمبلغ 2.5 مليون دولار وتمويل ذاتي من ألبا بقيمة 500 مليون دولار.



وأضاف أن ألبا سترفع الصادرات للولايات المتحدة فور إتمام التوسعة بالكامل ولكن ذلك سيكون على نطاق أقل من المخطط له سابقا إذا لم تحصل الشركة على إعفاء.



وتهدف الرسوم الجمركية الأميركية لتعزيز الإنتاج المحلي من الألومنيوم على أمل أن تنقل شركات مصانعها ومصاهرها إلى الولايات المتحدة.